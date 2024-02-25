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伊朗導演夫妻新作觸禁忌 護照遭沒收缺席柏林影展

2024/2/25 18:54
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）伊朗電影「我最喜歡的蛋糕」是「贖罪風暴」導演夫妻檔新作，奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎等2獎，卻因劇情違反伊斯蘭教律法，護照遭政府沒收而無法出境參與影展。

片商海鵬影業透過新聞稿指出，「我最喜歡的蛋糕」（My Favourite Cake）劇情描述自從丈夫過世、女兒前往歐洲後，70歲的瑪欣一直獨自住在德黑蘭。有天她決定打破寂寞生活，為自己的愛情生活注入新活力。全片以3.1（滿分4分）榮登柏林影展場刊SCREEN競賽片最高評分。

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但由於劇情中女主角未戴頭巾、男女主角飲酒及深夜共處一室等3大違反伊斯蘭教律劇情，直接碰觸審查紅線而可能面臨法律制裁，導致伊朗導演夫妻檔貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）與瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）日前要去參加柏林影展時，護照遭政府沒收而無法出境。他們2年前的作品「贖罪風暴」，至今也尚未獲伊朗准許上映。

「我最喜歡的蛋糕」女主角莉莉法哈德普爾（Lili Farhadpour）及男主角伊斯麥依梅赫拉比（Esmaeel Mehrabi）出席柏林影展紅毯及記者會時，均隨身帶著兩名導演的照片海報出席，並代為發表心痛聲明：「電影經過3年孕育，如今誕生卻被迫不能參與首映，如同不讓父母看到剛出生的孩子」，相當可惜。（編輯：管中維）1130225

#伊朗
#柏林影展
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