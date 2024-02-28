聯合國：加薩至少1/4人口正處於饑荒邊緣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部27日綜合外電報導）聯合國援助單位高官今天告訴安全理事會，加薩走廊至少有57.6萬人正處於饑荒邊緣，相當於1/4人口，警告若不採取行動，大規模的饑荒「幾乎無可避免」。

聯合國人道事務協調主任拉傑辛漢（Ramesh Rajasingham）對安理會（Security Council）說，加薩北部有1/6兩歲以下孩童虛弱消瘦且嚴重營養不良；而加薩230萬人口幾乎都靠著「極度不足」的援糧維生。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）副主任斯考（Carl Skau）說，「如果情況沒有任何改變，加薩北部饑荒迫在眉睫」；拉傑辛漢則警告，大規模饑荒「幾乎不可避免」。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）今天稍早在日內瓦表示，以色列軍隊正「有系統地」阻止（人道援助）進入加薩。

最近幾週，以色列當局拒絕了所有計劃進入加薩北部的援助車隊。世界衛生組織（WHO）表示，上次獲准對加薩北部運送糧食援助，是在一個多月前的1月23日。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示，援助物資已準備就緒，正在邊境等待。

他說：「載運1萬5000公噸糧食的近1000輛卡車已在埃及準備出發。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130228