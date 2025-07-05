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哈瑪斯：準備「立即」就加薩停火提議展開談判

2025/7/5 06:42
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（中央社加薩市4日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天指出，準備「立即」就加薩停火提議展開談判。

法新社報導，加薩戰爭進入第21個月之際，哈瑪斯與其他巴勒斯坦派系進行磋商後做了這項宣布，而以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也即將前往華府訪問，美國總統川普正推促終結以哈戰爭。

哈瑪斯聲明指出，他們準備立即認真地參與談判，以制定機制落實調停者提出美國所支持的停火草案條款。

哈瑪斯的盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）表示支持停火談判，但要求「保證」以色列在加薩人質獲釋後「不會再發動侵略」。

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以哈前兩次停火由卡達、埃及和美國居中斡旋，期間戰鬥短暫停止，也見到以色列人質獲釋以交換巴勒斯坦囚犯。

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