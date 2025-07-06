華郵：馬斯克若創新政黨槓川普 將面臨6大挑戰

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普與重要金主馬斯克6月決裂後，馬斯克昨天宣布要成立新政黨並宣稱將代表80%中間選民。美媒分析，該黨將面臨兩黨制傳統、目標席次和競選策略等6項重大挑戰。

選舉制度與投票規定

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）分析指出，美國總統大選實施「勝者全拿」（winner-take-all）制，對第三勢力並不友善。

在喬治城大學（Georgetown University）教授政治史和政治學方法論的諾埃爾（Hans Noel）表示，美國缺乏可讓多黨制或第三勢力成功運作的制度條件。

他說道：「你必須徹底獲勝才能有所斬獲。所以不像其他民主國家，你可以從小黨起步，先取得20%或30%選票，然後取得一些國會席次，並逐步擴大。」

此外，若馬斯克（Elon Musk）希望在美國各州推出聯邦職位候選人，甚至是第三勢力總統候選人，他的新政黨「美國黨」（America Party）必須遵守各州不同的參選資格規範。

歷史阻礙

美國兩黨制之外的政黨雖然存在已久，但這些政黨在全國的吸引力相當有限。

不是共和黨或民主黨的總統候選人贏得選舉人票，上一次可追溯到1968年，當時美國獨立黨（American Independent Party）候選人華勒斯（George Wallace）贏得南方5州的選舉人票。

億萬富豪裴洛（Ross Perot）於1992年曾以獨立參選人身分角逐總統，贏得近1/5普選票，但未拿下任何1州，沒有贏得選舉人票，導致最後由柯林頓（Bill Clinton）勝選。

綠黨2000年提名的總統候選人納德（Ralph Nader）獲得2.7%普選票，其中在佛羅里達州有9萬多票，讓兩大黨候選人在佛州的票數相當接近，美國最高法院介入佛州計票爭議後，共和黨候選人小布希（George W. Bush）才贏得大選。

競選策略與目標席次

馬斯克昨天於社群媒體X平台發文稱，他計劃鎖定2026年的期中選舉。

英國「衛報」（The Guardian）報導，馬斯克於貼文中表示，執行目標的一個方法是集中力量於2到3個聯邦參議院席次，以及8到10個聯邦眾議院選區。

貼文還寫道：「考量到（兩大黨）在國會的薄弱優勢，這足以成為爭議法案的決定性票數，並確保它們符合人民的真實意願。」

馬斯克並未明確說明，他可能鎖定了哪些席次。

杜克大學（Duke University）桑福德公共政策學院（Sanford School of Public Policy）教授麥科考（Mac McCorkle）認為，「美國黨」候選人不會在選舉中勝出。

麥科考指出，但他們可能扮演「攪局者」或「干擾者」，破壞共和黨競選布局，並在北卡羅來納州等戰場州獲得能改變局面的足夠選票。

他還提到，馬斯克的提名人可能影響期中選舉結果，屆時支持「讓美國再次偉大」（MAGA）的選民可能減少。

潛在支持者的內部分歧

馬斯克昨天似乎在X平台對一名網友提出的黨綱建議表示贊同，內容包括減少國債、利用人工智慧和機器人技術實現軍隊現代化、支持言論自由、支持科技發展及提高生育率，並於其他政策領域維持「中間派」立場。

諾埃爾則認為，馬斯克所追求的「80%中間選民」未必具有可籌組政黨的足夠凝聚力。

他表示：「民眾對現有政黨感到失望、不滿，也對這些政黨懷有感情…他究竟想要吸引哪些人？…所謂的80%根本沒有明確定義。」

爭取政治盟友

馬斯克退出聯邦政府運作，並跟川普與共和黨國會議員爆發衝突後，他於共和黨內的影響力似乎正減弱。

諾埃爾指出，儘管馬斯克財力雄厚，但新政黨需要一批格外忠誠投入的支持者，就算創黨初期選戰失利，他們也要努力不懈繼續奮戰，「這可不是花錢就能買到的」。

馬斯克的性格

馬斯克以打破常規、為團隊設定崇高目標而廣為人知。因此，諾埃爾和麥科考質疑，馬斯克是否能接受候選人歷經取得選舉資格的繁瑣程序，最終卻落選的挫敗。

麥科考指出：「我不確定他有那樣的耐心」。而且可能會有許多人毛遂自薦，希望獲得馬斯克的青睞與資助，目前也不確定他將如何篩出人選。

今年稍早，馬斯克已親眼見證金錢在政治領域並非萬能。他的團隊投入超過2000萬美元，資助保守派候選人角逐威斯康辛州最高法院法官，結果則是自由派法官勝選。

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麥科考表示，他無法想像馬斯克會「用餘生去嘗試籌組一個新政黨」。

麥科考還說：「我認為這一切就是源於他與川普的恩怨，以及他試圖抹滅川普的政治遺產。」（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1140706