加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯國防部：防空系統連夜擊落120架烏克蘭無人機

2025/7/6 19:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，防空系統在一夜之間擊落120架烏克蘭無人機，並未造成損害。多數無人機是在毗鄰烏國的地區遭擊落。

路透社報導，俄烏戰爭延燒已逾3年，烏克蘭愈來愈常運用無人機來深入攻擊俄國境內目標。

俄國國防部表示，夜間攔截的無人機包括西部布揚斯克州（Bryansk）上空的30架、庫斯克州（Kursk）的29架及貝爾哥羅德州（Belgorod）的17架。這3州都與烏國共享邊界。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另有18架無人機是在毗鄰庫斯克州的奧勒爾州（Oryol）上空遭擊落。奧勒爾州之前也曾被瞄準石油設施的烏國無人機擊中。

由於無人機來襲，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）夜間對聖彼得堡（St. Petersburg）、卡路加（Kaluga）、莫斯科（Moscow）、下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）機場實施限制措施以策安全，隨後又宣布解除限制。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140706

俄烏戰爭
王毅與法外交部長會談 稱相信法方恪守一個中國原則會見王毅 馬克宏：重視法中關係期待適時再次訪中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：