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加薩民防機構：以色列釀25死 空襲學校避難所

2025/7/3 18:43
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（中央社加薩市3日綜合外電報導）加薩走廊民防機構指出，以色列部隊今天至少造成當地25人喪命，其中12人死於以軍對一所學校的空襲。加薩戰爭爆發將近兩年，這所學校用於收容流離失所的巴勒斯坦人。

法新社報導，以色列近日擴大在加薩走廊的軍事行動。這場戰爭始於2023年10月，不僅釀成嚴峻人道危機，也使加薩全境逾200萬人口幾乎全數被迫離開家園。

許多巴勒斯坦人會在學校避難，但由於以色列軍方經常主張巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝人員藏身平民之中，學校屢遭以軍攻擊。

加薩走廊民防機構官員穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）今天在加薩市（Gaza City）告訴法新社，以色列空襲位於當地黎瑪區（Al-Rimal）、收容流離失所者的穆斯塔法哈菲茲學校（Mustafa Hafez School），導致12人殞命，其中多為孩童與婦女，還造成大批傷者。

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以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天矢言剷除哈瑪斯；美國總統川普（Donald Trump）則說，最新停火措施已獲以國支持，目標是以哈雙方初步休戰60天。

根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，以色列報復性軍事行動已造成當地5萬7012人喪生，其中平民占多數。聯合國認為此數據具有可信度。（實習編譯：張莘柔/核稿：洪培英）1140703

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