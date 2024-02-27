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加薩戰爭迄今近5個月 以色列地方選舉成民意風向球

2024/2/27 21:57
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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列今天舉行兩度延宕的市議員選舉，隨著以哈戰爭爆發近5個月，這場選舉讓外界得以從中一窺以色列的民意走向。

法新社報導，由於戰事激烈，以色列當局在加薩軍事營區設立特別投票所，士兵已在上週投下他們的選票。

市議員選舉投票預定在晚間10點（格林威治時間20時）結束。

以色列境內大部分地區、約旦河西岸猶太屯墾區、耶路撒冷，以及戈蘭高地（Golan Heights）部分地區等地合計逾700萬名合格選民，將在這次地方選舉投下神聖的一票。

耶路撒冷市議員候選人、32歲的裴瑞茨（Amit Peretz）表示，鑑於耶路撒冷的多元組成，這個城市的所有聲音必須都被聽到，以利各項事務的推動。

87歲的耶路撒冷居民柯培爾（Gita Koppel）說，她出門投票，因為投票是「讓自己的聲音被聽到的唯一方式」。

「我希望對的人當選，替耶路撒冷做對的事。」

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯去年10月7日對以色列南部發動空前攻擊，根據以方說法，至少造成1160人死亡，當中大部分是平民。以色列地方選舉也因此而延後。

根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，以色列對加薩發動的報復性攻擊迄今奪走至少2萬9878人，其中大部分是婦孺。（譯者：劉淑琴）1130227

#耶路撒冷
#以色列
#哈瑪斯
以巴衝突
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