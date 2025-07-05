美國斡旋加薩停火 哈瑪斯稱正面態度回應提案

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（中央社開羅/特拉維夫4日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯表示，他們今天以「正面態度」回應美國斡旋的加薩走廊停火提案，準備就執行這項方案進行談判，內容預計與釋放人質及終戰談判有關。

路透社報導，美國總統川普稍早提到以色列與哈瑪斯（Hamas）停火60天的「最終提案」，他表示預期有關各方將在數小時內回應。

哈瑪斯在官網寫道：「哈瑪斯運動已完成內部磋商，並與巴勒斯坦各派別和部隊討論調解人員提出的最新方案，內容關於制止在加薩走廊（Gaza Strip）針對我們人民的侵略行動。」

聲明說：「哈瑪斯運動已向兄弟般的調解人員做出回應，並且是以正面態度答覆。哈瑪斯已充分準備好以高度嚴肅態度立即就實施這個架構的機制進入新一輪談判。」

有關各方仍面臨潛在挑戰的跡象之一是，一個與哈瑪斯結盟的武裝團體中的巴勒斯坦官員表示，人道援助、經由拉法關卡（Rafah crossing）通往埃及、以及以色列撤軍時程的明確性方面仍存在疑慮。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預定7日在美國華府會晤川普，他尚未對川普的聲明置評，且先前的公開聲明可見雙方仍存有明顯歧見。

尼坦雅胡曾多次表示哈瑪斯必須解除武裝，據信哈瑪斯目前仍扣押20名活著的人質。

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以色列媒體引述以色列一名官員說法報導，以色列已收到哈瑪斯對停火提案的回應並就此進行研究。

埃及和卡達參與斡旋停火，埃及一名安全官員告訴路透社，埃及已看到哈瑪斯的回覆，並說「當中有一些正面跡象顯示協議即將達成，不過哈瑪斯也提出一些要求，還需要在這方面著力」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140705