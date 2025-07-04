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尼坦雅胡首次視察哈瑪斯突襲地 誓言接回所有人質

2025/7/4 12:40
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（中央社以色列尼爾奧茲3日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在哈瑪斯武裝分子越境突襲後，今天首次視察加薩走廊附近的尼爾奧茲集體農場。哈瑪斯21個月前在此殺害或綁架近1/4居民。

綜合路透社與法新社報導，尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）是2023年巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）突襲事件中，人質被劫持最多的以色列社區，這場攻擊正是引發以哈戰爭的導火線。

由於政府未能阻止哈瑪斯襲擊，以及要求歸還仍關在加薩人質的民間聲浪，尼坦雅胡及妻子薩拉（Sara）面臨著嚴峻考驗。

尼坦雅胡表示：「我深感責任重大，首先要確保所有人質都能獲釋，所有的人。目前他們仍有20人倖存，也有一些遇難，我們將把他們全部帶回來。」

尼坦雅胡在視察遭到哈瑪斯攻擊的尼爾奧茲時，承諾協助當地重建。

以色列最近擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動，對哈瑪斯的戰事造成嚴重的人道問題，當地200多萬人幾乎全都無家可歸。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，今天的遇難者中，有15人是在收容巴勒斯坦人的學校中喪生。

巴薩爾今天晚間公布最新傷亡數字，稱以色列空襲、砲擊或槍擊造成加薩全境73人死亡。

儘管哈瑪斯1日表示正研議由調停人提出的新停火方案，但以色列領袖依然堅定地打擊哈瑪斯。

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以色列強硬派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）昨天表示：「讓我們完成加薩任務」。他並說，以色列現已處於戰勝哈瑪斯的位置。

尼坦雅胡7日將在白宮會見美國總統川普，討論由美國支持、為期60天的加薩停火方案，內容將包括分階段釋放人質。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140704

尼坦雅胡
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