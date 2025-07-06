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藏人歡慶達賴喇嘛90大壽 對其決定轉世感到欣慰

2025/7/6 20:24（7/6 20:46 更新）
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在印度德里的藏人6日齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日，藏人排隊獻上哈達表示祝賀。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
在印度德里的藏人6日齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日，藏人排隊獻上哈達表示祝賀。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
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（中央社記者李晉緯新德里6日專電）在印度德里的藏人今天齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日，他們都希望達賴喇嘛能夠長壽，但對達賴喇嘛將轉世，且明定轉世認證單位感到欣慰。

今天是西藏精神領袖達賴喇嘛的生日，2日他對外宣布轉世制度將會繼續，並明確指出甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位，讓藏人振奮不已。

西藏流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）今天在德里舉辦慶祝達賴喇嘛90歲生日的活動，慶祝儀式開始時，藏人迎來達賴喇嘛的照片，眾人也排隊獻上「哈達」，之後由貴賓切開蛋糕，供所有與會者享用，接著藏人團體陸續以舞蹈、演唱等表演，慶祝達賴喇嘛的90歲生日。

藏人行政中央內閣「噶廈」（Kashag）的代表，在達賴喇嘛90歲生日慶祝活動上表示，達賴喇嘛依藏人和所有追隨者的殷切盼望，宣布延續達賴喇嘛轉世制度，噶廈要代表所有藏人對達賴喇嘛表達感謝，噶廈也要對西藏宗教高層拒絕中國惡意干涉達賴喇嘛轉世、大聲疾呼中國政府干涉轉世認證是「不被接受的」一事表達謝意。

藏人行政中央派駐在德里的官員多傑次仁（Dorje Tsering）接受中央社記者訪問時表示，針對達賴喇嘛是否轉世的答案，藏人已經等待許久，如今終於塵埃落定，因為達賴喇嘛2日表示，他會依藏人意願繼續轉世，且轉世認證由甘丹頗章基金會主導，這讓人感到欣喜，尤其在中國試圖提出他們認定的轉世靈童之際，達賴喇嘛的聲明，無疑是對中國政府做出的最佳回應。

參加活動的西藏年輕人奇布克（Tenzin Ingsel Kyibuk）表示，身為藏人，當然十分開心能聽到達賴喇嘛決定轉世的消息，但同時也十分希望他身體健康、長命百歲。西藏學童溫澤（Tenzin Woezey）則告訴中央社記者：「我們非常高興達賴喇嘛會繼續轉世，因為這樣藏人就不會有苦難，並能有好的生活。」

藏人卡登次仁（Karten Tsering）告訴中央社記者，大家最近都聽聞了達賴喇嘛將轉世的消息，但現在不是討論達賴喇嘛轉世的時機，因為他還活著，而且非常健康、強壯，但可以確定的是，達賴喇嘛轉世的認定程序，並非由任何組織、國家、個人決定，而是由甘丹頗章基金會負責，這意味著達賴喇嘛的轉世，將一如傳統，由達賴喇嘛、西藏（流亡）政府、藏人來認可。

尊者達賴喇嘛辦公室曾於2019年時表示，達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世，達賴喇嘛2日於西藏宗教高層在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）開會時，透過影片表示，他將「繼續保留達賴喇嘛轉世制度」，並指達賴喇嘛轉世認定程序相關事務，將完全由尊者達賴喇嘛辦公室的達賴喇嘛甘丹頗章基金會負責。

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藏人行政中央宣布，從今天達賴喇嘛90歲生日起，展開為期1年的慶祝活動，目的是要紀念達賴喇嘛的慈悲，並弘揚他的理念。

藏人行政中央呼籲，希望大家從自己所處的社群開始，響應藏人行政中央在這1年內辦的各項活動，尤其是要讓年輕人參與，希望所有個人、組織都竭盡所能地在國際社會傳播正向的價值觀。（編輯：田瑞華）1140706

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藏人行政中央派駐在德里的官員多傑次仁（圖）6日表示，達賴喇嘛決定轉世，並指定認證單位，是對中國企圖認定轉世靈童最好的回應。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
藏人行政中央派駐在德里的官員多傑次仁（圖）6日表示，達賴喇嘛決定轉世，並指定認證單位，是對中國企圖認定轉世靈童最好的回應。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
在印度德里的藏人6日齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日，藏人帶來舞蹈表演表達祝賀之意。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
在印度德里的藏人6日齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日，藏人帶來舞蹈表演表達祝賀之意。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
西藏流亡政府邀請的貴賓，在6日印度德里舉辦的活動中，共同切蛋糕，慶祝達賴喇嘛90歲生日。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
西藏流亡政府邀請的貴賓，在6日印度德里舉辦的活動中，共同切蛋糕，慶祝達賴喇嘛90歲生日。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
藏人代表在西藏流亡政府6日舉辦的活動中，演唱生日快樂歌，慶賀達賴喇嘛90歲生日。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
藏人代表在西藏流亡政府6日舉辦的活動中，演唱生日快樂歌，慶賀達賴喇嘛90歲生日。中央社記者李晉緯新德里攝 114年7月6日
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