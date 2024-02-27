以哈卡達舉行會談 拜登盼加薩3/4起停火

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（中央社耶路撒冷/開羅/紐約26日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他希望加薩的以哈衝突能自3月4日開始停火。與此同時，交戰各方在卡達談判時似乎快達成協議，這次談判目的也是為了斡旋釋放人質。

在加薩人道危機不斷升級之際，埃及、卡達、美國、法國與其他地方的代表扮演以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）之間的調停者，正尋求讓雙方戰鬥停下來，並讓遭扣押於加薩的以色列人質獲釋。

協議內容也可能包含以數十名人質換回以色列扣押的數百名巴勒斯坦囚犯。

綜合法新社與路透社報導，拜登訪問紐約期間被問到，這類協議可能將於何時開始執行，他回答：「我的國家安全顧問告訴我，我們接近了，我們接近了，但我們還沒完成。」

拜登又說：「我希望在下週一前，我們將能實現停火。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN），不包含加薩統治者哈瑪斯的多方代表週末在巴黎會面，「對臨時停火的人質協議基本輪廓達成諒解」。

埃及國營媒體報導，在巴黎與會後，埃及、卡達與美國「專家」最近幾天在杜哈舉行會談，以色列與哈瑪斯代表也出席，希望能在穆斯林聖月齋戒月（Ramadan）前達成休戰。

哈瑪斯消息人士告訴法新社，與會人員對爭議性議題提出「一些新的修正案」，但「以色列沒有對停火與自加薩走廊撤軍的條件表明任何實質性立場」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將撤軍要求斥之為一種「妄想」，說任何停火協議只會延緩對加薩南部城市拉法（Rafah）的軍事入侵，當地約有140萬名巴勒斯坦人自加薩其餘地區逃到這裡避難。

一名不願具名的以色列官員今天告訴新聞網站Ynet，「（會談）方向是正面的」。以色列媒體報導，軍事與情報官員前往卡達就停火協議展開進一步會談。

法國總統表示，卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）本週將抵達巴黎。卡達曾在去年11月接待哈瑪斯領導人，並居中斡旋促成為期1週的休戰。

卡達通訊社（Qatar News Agency）報導，塔米姆在杜哈與哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）見過面，討論在加薩「達成立即與永久停火協議」的努力。

哈瑪斯於去年10月7日突襲以色列南部，殺害1200人並劫持253名人質，自那之後，以色列對加薩發動了全面地面攻擊，根據加薩衛生當局數據，目前證實已有近3萬人喪生。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130227