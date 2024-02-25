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葉門叛軍襲擊亞丁灣美籍油輪 紅海航運危機延燒

2024/2/25 15:42（2/25 15:59 更新）
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青年運動發言人25日表示，他們在亞丁灣襲擊一艘懸掛美國國旗、並由美國擁有及營運的油輪「托姆托爾號」。（中央社製圖）
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（中央社開羅25日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」的發言人今天表示，他們在亞丁灣襲擊一艘懸掛美國國旗、並由美國擁有及營運的油輪「托姆托爾號」（MV Torm Thor）。這個與伊朗結盟的武裝組織，持續以聲援加薩的巴勒斯坦人為由，襲擊紅海航運線上的船隻。

路透社報導，「青年運動」（Houthi）的軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）今天在電視轉播的談話中指出，該組織用「一些海軍專屬的飛彈」襲擊了這艘油輪。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美國導向飛彈驅逐艦梅森號（USS Mason）昨天擊落一枚從葉門「青年運動」控制區發射到亞丁灣的反艦彈道飛彈，該枚飛彈可能瞄準了這艘油輪；它還補充說，梅森號和托姆托爾號均未受損，也無人員受傷。

控制葉門人口最多地區的「青年運動」自11月19日以來，持續向商船發射自爆式無人機和飛彈，藉以抗議以色列在加薩的軍事行動。

美國和英國已對「青年運動」在葉門的目標發動攻擊，並將該民兵團體重新定義為恐怖組織。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭動盪，一定程度已蔓延到中東其他地區。除了「青年運動」攻擊重要航道外，伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah），也與以色列在以黎邊界交火；親伊朗的伊拉克民兵，亦襲擊了美軍駐守的基地。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130225

#美國
#葉門
#青年運動
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