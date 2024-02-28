青年運動：以色列不侵略加薩 才考慮停止紅海攻擊

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（中央社倫敦／亞丁／開羅27日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，唯有以色列結束對加薩的「侵略」，他們才會針對紅海上國際航運船隻發動飛彈和無人機的攻擊重新評估。

被問到若達成加薩停火協議是否會停止攻擊時，青年運動首席談判代表阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）告訴路透社，如果結束對加薩圍攻且人道主義援助可自由進入，青年運動會重新評估局勢。

他表示：「若非以色列停止對加薩侵略和圍攻，任何協助巴勒斯坦人的行動都不會停止。」

英國海事安全公司Ambrey在諮詢報告中指出，一艘位於葉門港市荷台達（Hodeidah）西北63海里處、懸掛馬紹爾旗幟的希臘散貨船今天通報，一枚飛彈擊中船外3海里處水面。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也就此事件發出警報，還說船員和船隻據報安全，正在前往下一個停靠港。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masira）今晚表示，美國和英國聯合對葉門最古老的港口城市荷台達發動了兩次空襲。

去年11月以來，青年運動在紅海和曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）多次發動攻擊，導致航運風險升級。青年運動說，這是聲援巴勒斯坦人的行動。

航運業巨頭馬士基（Maersk）今天建議客戶，為紅海航運受阻持續到下半年做好準備，並將運輸時間拉長納入供應鏈規劃中。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130228