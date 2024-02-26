美軍：葉門叛軍射飛彈襲美國油輪 幸未擊中目標

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（中央社開羅26日綜合外電報導）美軍中央司令部今天稍早表示，葉門叛軍「青年運動」昨天發射一枚反艦彈道飛彈，可能瞄準亞丁灣一艘名為「托姆托爾號」（MV Torm Thor）的美國油輪，但未擊中目標。

路透社報導，這艘懸掛美國國旗的油輪由美國持有及營運。美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X貼文說，托姆托爾號並未受損，也無人員受傷。

有伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）昨天表示，他們的目標是在亞丁灣襲擊這艘美國油輪。這個與伊朗結盟的武裝組織，持續以聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人為由，襲擊紅海航運線上的船隻。

美國中央司令部還說，美軍出於自衛，昨天在紅海南部上空擊落兩架單向攻擊無人機。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭，在某種程度上已蔓延到中東其他地區。除了「青年運動」在重要航道上對船隻發動攻擊外，伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列也在以黎邊境交火。此外，伊拉克民兵則對美軍駐紮基地發動攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130226