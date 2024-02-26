更多編輯台推薦新聞：
美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣選手Kagami奪「快打旋風6」卡普空盃冠軍 抱回100萬美金
首頁 / 國際
以巴衝突
紅海危機
新聞專題
紅海危機1/104
首頁 / 國際

美軍：葉門叛軍射飛彈襲美國油輪 幸未擊中目標

2024/2/26 15:06（2/26 15:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅26日綜合外電報導）美軍中央司令部今天稍早表示，葉門叛軍「青年運動」昨天發射一枚反艦彈道飛彈，可能瞄準亞丁灣一艘名為「托姆托爾號」（MV Torm Thor）的美國油輪，但未擊中目標。

路透社報導，這艘懸掛美國國旗的油輪由美國持有及營運。美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X貼文說，托姆托爾號並未受損，也無人員受傷。

有伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）昨天表示，他們的目標是在亞丁灣襲擊這艘美國油輪。這個與伊朗結盟的武裝組織，持續以聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人為由，襲擊紅海航運線上的船隻。

美國中央司令部還說，美軍出於自衛，昨天在紅海南部上空擊落兩架單向攻擊無人機。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭，在某種程度上已蔓延到中東其他地區。除了「青年運動」在重要航道上對船隻發動攻擊外，伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列也在以黎邊境交火。此外，伊拉克民兵則對美軍駐紮基地發動攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130226

紅海危機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
葉門叛軍襲擊亞丁灣美籍油輪 紅海航運危機延燒
172.30.142.222