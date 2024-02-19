青年運動稱襲擊貨船 歐洲啟動保護紅海船隻任務

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（中央社開羅19日綜合外電報導）葉門叛軍青年運動今天表示，他們在亞丁灣對Rubymar號貨船發動攻擊，這艘船隻目前有沉沒的危險。歐盟今天則宣布，已啟動一項保護紅海船隻免於青年運動攻擊的任務。

路透社報導，青年運動（Houthi）軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）在聲明中表示，船員們都安全無恙。他也提到，青年運動還在葉門港市荷台達（Hodeidah）擊落1架美軍無人機。

沙里亞說：「該艘船受到嚴重攻擊後完全停駛。由於船隻大規模損壞，目前有在亞丁灣（Gulf of Aden）沉沒的危險。」

英國海事安全公司Ambrey表示，一艘懸掛貝里斯國旗、在英國註冊並由黎巴嫩營運的開放式艙口雜貨船，昨天在葉門附近的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）遭到攻擊。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨天指出，他們收到軍事當局報告說，船員在發生爆炸後已棄船。這與青年運動今天所指的顯然是同一事件。

對此，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟今天正式啟動一項任務，將協助保護紅海國際航道船隻免於青年運動攻擊。

法新社報導，范德賴恩在社群媒體X寫道：「歐洲將與我們的國際夥伴合作，確保紅海航行自由。」

一名歐盟官員16日表示，歐盟的目標是在「幾週內」運用至少4艘船艦，啟動並運作這項名為「盾牌」（Aspides，希臘語）的任務。

這名歐盟官員指稱，任務總指揮官將由希臘人擔任，負責海上作戰管制的首席官員則由義大利人擔綱。

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）在布魯塞爾（Brussels）舉行的外長會議上證實任務啟動，並稱這是「走向歐洲共同防禦的重要一步」。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130219