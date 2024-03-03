義大利軍艦協助保護紅海貿易航線 擊落一架無人機

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（中央社羅馬2日綜合外電報導）義大利國防部表示，所屬軍艦「杜里奧號」今天在紅海上擊落一架朝著它飛來的無人機。

義大利國防部聲明指出，這是「杜里奧號」（Duilio）的自衛行動；此船艦正協助保護貿易航線免受葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的無人機和飛彈攻擊。

聲明指出：「這架無人機與先前（青年運動）所使用的無人機特徵相似，它朝著杜里奧號飛來，距離船艦約6公里處（被擊落）。」

國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示：「青年運動的恐怖攻擊行為，嚴重違反國際法，也是對我們經濟所依賴的海上航運安全的攻擊。」

上個月，歐盟在紅海發起一項名為「歐盟海軍盾牌」（Eunavfor Aspides）的任務，來保護此一地區的航運。當時義大利表示將派海軍將領來指揮這項任務。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130303