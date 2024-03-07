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葉門叛軍攻擊紅海商船首傳致命 美軍：3死4傷

2024/3/7 07:40（3/7 08:06 更新）
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一艘商船6日在紅海遭葉門叛軍「青年運動」攻擊，3名船員喪生。（圖取自美軍中央司令部網頁centcom.mil）
一艘商船6日在紅海遭葉門叛軍「青年運動」攻擊，3名船員喪生。（圖取自美軍中央司令部網頁centcom.mil）
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）美軍中央司令部（CENTCOM）說，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天在紅海對一艘商船發動飛彈攻擊，造成3名船員喪生，另有至少4人受傷。

這是自背後有伊朗撐腰的「青年運動」去年底開始攻擊紅海船隻以來，首度釀成人員傷亡。

路透社報導，青年運動宣稱犯案。美軍中央司令部說，這起攻擊造成船身「嚴重損壞」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130307

#美軍中央司令部
#青年運動
#葉門
#紅海
#青年運動
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