葉門叛軍攻擊紅海商船首傳致命 美軍：3死4傷

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）美軍中央司令部（CENTCOM）說，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天在紅海對一艘商船發動飛彈攻擊，造成3名船員喪生，另有至少4人受傷。

這是自背後有伊朗撐腰的「青年運動」去年底開始攻擊紅海船隻以來，首度釀成人員傷亡。

路透社報導，青年運動宣稱犯案。美軍中央司令部說，這起攻擊造成船身「嚴重損壞」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130307