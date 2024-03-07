葉門叛軍紅海飛彈攻擊首釀傷亡 散裝貨船3死4傷

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（中央社杜拜6日綜合外電報導）美國軍方表示，葉門叛軍「青年運動」今天發射一枚飛彈，在亞丁灣擊中一艘散裝貨船，船員通報有3人死亡、至少4人受傷。這是青年運動開始襲擊紅海船隻以來首度傳出傷亡。

近幾個月來，背後有伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）將攻擊目標鎖定行經紅海重要貿易路線的商船，先前曾在此區擊中船隻，但今天傳出3死4傷的事件，似乎是這類攻擊首度造成傷亡。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中說，一枚反艦彈道飛彈擊中懸掛巴貝多旗幟、賴比瑞亞擁有的「真實信心號」（M/V True Confidence），遇襲後船員通報「有3人喪命、至少4人受傷，其中3人生命垂危，船隻嚴重損壞」。

美軍中央司令部說，「船員棄船，盟軍戰艦做出回應，正在評估情勢」，並指出這次襲擊是青年運動兩天內第5度發射反艦彈道飛彈。

美軍中央司令部又說：「青年運動發動的這些魯莽攻擊擾亂了全球貿易，並奪走國際海員的性命。」

青年運動軍方發言人薩里（Yahya Saree）在社群媒體上說，這艘散裝貨船「在船員無視青年運動發出的警訊後」遭多枚飛彈鎖定攻擊。

英國駐沙那大使館稍早表示，這起攻擊造成至少2人死亡，稱有人員傷亡是「青年運動對國際船隻魯莽發射飛彈造成的悲傷但無可避免的後果」。

同時，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）承諾，「我們將繼續捍衛航行自由，並以行動支持我們的諾言」。

路透社報導，「真實信心號」的希臘營運商表示，這艘船隻在海上漂流並起火，目前無法取得20名船員與船上3名武裝保全的狀態，其中包括15名菲律賓人、4名越南人、2名斯里蘭卡人、1名印度人與1名尼泊爾人。

青年運動去年11月開始攻擊亞丁灣（Gulf of Aden）與紅海船隻，稱這項行動是為了在毀滅性的加薩戰爭中聲援巴勒斯坦人。

為了回應船隻遇襲事件，美國與英國今年1月起對葉門的青年運動目標發動攻擊，但青年運動仍繼續襲擊商船。

青年運動已矢言將襲擊以色列、英國與美國船隻，以及駛往以色列港口的船舶，擾亂行經葉門外海重要貿易路線的交通。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130307