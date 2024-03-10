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美軍：盟軍在紅海擊落「青年運動」28架無人機

2024/3/10 13:43
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（中央社杜拜9日綜合外電報導）美國及其盟國表示，他們今天擊落葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）目標發射的28架無人機。這是「青年運動」最大規模的攻擊之一。

法新社報導，不久之後，「青年運動」稱他們向一艘「美國」商船發射了飛彈，並朝紅海和亞丁灣的美國軍艦發射無人機。

「青年運動」去年11月開始對紅海的船隻發動無人機和飛彈攻擊，自稱是為了在以色列與伊朗支持的加薩地帶哈瑪斯武裝分子的戰爭中，聲援巴勒斯坦人。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，「青年運動」這波「大規模」攻擊發生在黎明前，地點是在紅海和鄰近的亞丁灣。

中央司令部和聯軍確定，這些無人機「對該地區的商船、美國海軍和聯軍艦艇構成迫在眉睫的威脅」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130310

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