紅海油輪險遭擊中 48小時內第3艘商船遇襲

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（中央社開羅15日綜合外電報導）英國安全公司Ambrey今天表示，一艘懸掛馬紹爾群島國旗的液化石油氣（LPG）油輪在葉門港口城市荷台達（Hodeidah）外海航行時通報附近發生兩起爆炸。

路透社報導，這是過去48小時內發生的第3起商船遇襲事件。

Ambrey指出，涉及這起最新紅海事件的船上人員直到近日以前原本為美國所僱。

英國海事貿易行動辦公室（UKTMO）表示，位於類似區域一艘商船的船長通報表示，在距離這艘船右舷橫梁一段距離處發生了爆炸。路透社無法立即核實兩篇報導提到的船隻是否為同一艘。

自去年11月中旬以來，葉門與伊朗結盟的「青年運動」（Houthi）武裝分子多次向紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的國際商船出動無人機和飛彈，公開聲援巴勒斯坦人抵抗以色列在加薩（Gaza）發動的戰爭。

青年運動發動的攻擊打亂全球航運，迫使企業改採繞過非洲南端距離較長也較為耗資的航程。

在稍早攻擊事件中遇襲的船隻並未通報有受損或人員傷亡情況。

美國軍方昨天晚間表示，青年運動從葉門向亞丁灣發射兩枚反艦彈道飛彈，並向北部朝紅海發射兩枚飛彈，但美國或聯軍船艦並未傳出有人員傷亡或損壞。

美軍中央司令部（US Central Command）今天清晨表示，美軍在葉門青年運動控制地區摧毀了9枚反艦飛彈和兩架無人機。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130316