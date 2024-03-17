葉門外海又有商船遇爆炸 船體及人員所幸無恙
2024/3/17 17:59
（中央社杜拜17日綜合外電報導）英國海事貿易行動辦公室表示，一艘於葉門南部外海航行的商船今天通報船身附近發生爆炸。這是葉門叛軍「青年運動」在紅海重要航道襲擊航運船隻以來，最新發生的一起攻擊事件。
隸屬英國皇家海軍（Royal Navy）的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，一艘商船「通報船身的附近發生爆炸」，所幸並未造成人員傷亡或船體損害。
法新社報導，英國海事貿易行動辦公室並未公布這艘船的名稱。
根據英國海事貿易行動辦公室，爆炸發生時，這艘商船正在葉門港市亞丁（Aden）以東的近海航行，並且「繼續航向下一個停靠港」。
目前沒有任何一方出面宣稱犯下這起攻擊。親伊朗的青年運動（Houthi）先前才揚言，將擴大妨礙全球貿易的侵擾行動。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317
- 葉門外海又有商船遇爆炸 船體及人員所幸無恙2024/03/17 17:59
- 2024/03/16 09:46
- 2024/03/15 16:48
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
紅海油輪險遭擊中 48小時內第3艘商船遇襲