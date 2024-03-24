中國油輪遭襲後 美軍與6架青年運動無人機紅海交戰

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（中央社杜拜23日綜合外電報導）美軍中央司令部今天表示，葉門叛軍「青年運動」對1艘中國擁有的油輪「黃埔號」（M/V Huang Pu，音譯）發射反艦彈道飛彈後，美軍部隊在紅海南部與6架青年運動的無人飛行載具（UAV）交戰。

路透社報導，美軍中央司令部（US Central Command）在社群媒體平台X發文寫道，伊朗支持的青年運動（Houthi）發射了4枚反艦彈道飛彈掉落在黃埔號附近，接著第5枚擊中黃埔號。

美軍中央司令部表示，黃埔號因此發出求救訊號。美軍中央司令部還指出，這起事件沒有人員傷亡通報，船上的火勢也已被撲滅。

美軍中央司令部表示，美軍隨後和6架無人飛行載具交戰，其中5架墜入紅海，另1架飛回青年運動控制的葉門內陸領土。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130324