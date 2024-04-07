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英國安全機構、海事公司：葉門西南外海2船隻遇襲

2024/4/7 18:15
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（中央社開羅7日綜合外電報導）英國海事安全公司Ambrey表示接獲資訊，稱1艘船隻今天在亞丁灣（Gulf of Aden）、距離葉門穆卡拉（Mukalla）西南部約102海里處遭到攻擊。

路透社報導，Ambrey表示：「建議附近的船隻保持警覺，並通報任何可疑活動。」Ambrey沒有提到是誰發起這次攻擊或提供進一步細節。

此外，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）表示，今天在亞丁灣、距離葉門港市亞丁（Aden）西南方59海里處，1枚飛彈落在海上的1艘船隻附近，但沒有造成船隻損壞或人員傷亡。

英國海事貿易行動辦公室在1份注意事項中提到：「這艘船隻的船長通報，1枚飛彈落在接近船隻左舷艉部的水面。船隻沒有受損，船員也平安無事。」

英國海事貿易行動辦公室沒有提到是誰發射飛彈或提供更多細節。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）為支持以哈戰爭中的巴勒斯坦人，已經對紅海地區的航運發動長達數月的攻擊。

這些攻擊擾亂通過蘇伊士運河的全球航運，迫使企業改走繞行非洲南部這條路途更長、成本更高的路線。美國和英國曾攻擊葉門境內的「青年運動」目標。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130407

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