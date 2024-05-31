美英空襲葉門 青年運動旗下媒體：至少釀16死

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（中央社荷台達31日綜合外電報導）美國和英國以削弱伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）海上攻擊能力為由，針對葉門發動夜間空襲。青年運動旗下媒體今天指出，美英兩國的空襲已造成16人死亡。

法新社報導，青年運動從去年11月以來就不斷以無人機和飛彈攻擊紅海（Red Sea）及亞丁灣（Gulf of Aden）周邊的商船，宣稱是為了力挺加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日針對以色列南部發動突襲後，加薩走廊就一直遭受以色列轟炸。

法新社記者於昨天至今天的夜間，在葉門首都沙那（Sanaa）和港口城市荷台達（Hodeidah）聽見巨大爆炸聲。

青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，這波空襲還鎖定塔伊茲鎮（Taez）的電信基礎設施。

馬西拉電視台引述衛生當局的說法指出，光是荷台達就有16人喪生、超過35人受傷，但未具體說明他們是平民或武裝分子。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130531