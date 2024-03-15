在紅海被飛彈擊中 商船通報受損但無傷亡

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（中央社開羅15日綜合外電報導）英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）及英國海事安全公司Ambrey今天表示，一艘商船通報，它在葉門紅海港口城市荷台達（Hodeidah）以西76浬處遭一枚飛彈擊中並受損。

路透社報導，英國海事貿易行動辦公室的公告說：「這艘船受到一些損害。全體船員據報安然無恙，船隻繼續前往下一個停靠港。」

Ambrey也公告，船隻受損但沒有人員受傷。

法新社報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）並未立刻出面宣稱是其所為。過去4個月來，「青年運動」在紅海這條具重大商業價值的航道對海運活動發起數十次攻擊。

「青年運動」的攻擊，促使美國及英國軍隊展開報復式空襲。「青年運動」近期的攻擊還包括上週襲擊一艘散裝貨船導致數名船員死亡，以及擊沉一艘運載逾4萬公噸肥料的船隻（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130315