葉門叛軍紅海發動攻擊 美國擊落15架無人機

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美軍中央司令部（CENTCOM）說，美國海軍艦艇和飛機今天上午在紅海地區擊落葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發射的15架無人飛行載具（UAV）。

路透社報導，美軍中央司令部在社群媒體X的貼文說，軍方正在回應「伊朗支持的青年運動恐怖分子」於今天凌晨4時到6時30分期間，向紅海和亞丁灣發動的大規模襲擊。

貼文中說，這些無人機被認為「對該地區的商船、美國海軍和聯軍艦艇構成迫在眉睫的威脅」。

根據法新社報導，青年運動在不久之後宣稱發動這次襲擊，稱他們向一艘「美國」商船發射飛彈，並向「紅海和亞丁灣」的美國軍艦發射無人機。

這是青年運動自去年11月開始對紅海地區的船隻進行無人機和飛彈攻擊以來，規模最大的襲擊之一。紅海地區對世界貿易至關重要。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1130309