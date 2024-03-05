貨櫃船遇襲後續航行 葉門叛軍稱船入水域須先獲許可

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）地中海航運公司今天證實，旗下一艘貨櫃船昨天在葉門港口城市亞丁附近遭飛彈擊中引發小火，火勢已撲滅，今天繼續航程。葉門叛軍昨天表示，進入葉門水域的船隻必須先取得許可。

路透社報導，總部設於瑞士的地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company, MSC）今天發表聲明說，旗下貨櫃船MSC SKY II在葉門港市亞丁（Aden）東南方約85英里和曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）東南東方170英里處遭一枚飛彈擊中，當時這艘船正從新加坡駛往吉布地（Djibouti）的航程中。

「這枚飛彈引發一場小火，火勢已經撲滅。沒有人員受傷。目前這艘船正繼續駛往吉布地的旅程，並將於今天抵達，以進一步檢查評估。」

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊懸掛賴比瑞亞國旗的MSC SKY II，當時這艘貨櫃船正在航向吉布地的途中。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」電信部長努邁爾（Misfer Al-Numair）昨天表示，船隻進入葉門水域前，必須先取得「青年運動」控制的海事管理局（Maritime Affairs Authority）核發的許可。

青年運動旗下的主要新聞媒體馬西拉電視台（Al-Masirah TV）引述努邁爾說法報導：「（我們）已準備好協助申請許可，並將與葉門海軍一起識別船隻。我們確信，這是出於對這些船隻的安全考量。」

而葉門領海有一半延伸進20公里寬的曼德海峽，這個海峽是紅海的狹窄入口，約有15%的全球航運往返蘇伊士運河（Suez Canal）時，都必須經過這條通道。

在正常情況下，全球超過1/4的貨櫃貨物，包括服飾、家電、汽車零件、化學品和咖啡等農產品經由蘇伊士運河運輸。

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自去年11月中旬以來，「青年運動」武裝分子頻頻向行經亞丁灣（Gulf of Aden）的國際商船發動無人機和飛彈攻擊，稱這是為聲援巴勒斯坦人，反對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的攻勢。

前美國國防部長蓋茨（Robert Gates）在加州長堤（Long Beach）的TPM24貨櫃航運會議中表示，若以色列停火結束在加薩走廊的主要軍事行動，「有充分理由懷疑」伊朗盟友「青年運動」是否會停止對船隻的攻擊。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130305