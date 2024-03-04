澳洲畜禽出口因紅海航運危機折返 二度運往以色列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉3日綜合外電報導）1萬4500頭澳洲畜禽今天第2度運往以色列。這批牲口2個月前的首趟運送航程因顧及葉門反叛組織「青年運動」在紅海的攻擊威脅，而中途折返。

路透社報導，這些動物上次是在1月5日從澳洲伯斯（Perth）的弗利曼特港（Fremantle）離開運往中東，但運送的船隻在途中放棄原本航線後，被澳洲政府勒令返航。

包括這起事件在內，「青年運動」（Houthi）為了支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）而攻擊航行紅海船隻，引發國際海運大亂，貨輪被迫繞道非洲南端，造成航線更長、費用更高。

這批牲畜因此在海上漂流數週，到了2月中旬才在澳洲卸下，其後一直被關在陸上扣留設施，因為澳洲的生物安全法規定，牠們必須接受隔離檢疫。

動保人士和一些澳洲政治人物稱這些動物受到的對待是酷刑，並要求盡速終止活羊交易。但澳洲政府和業界都表示，這些動物的環境和健康情況皆良好。

根據澳洲農業部2月中旬的說法，活體畜禽運輸船「巴西賈號」（Bahijah）自1月5日啟航以來，船上一共有4頭牛和64隻羊死亡。

澳洲農業團體「西澳洲農民聯合會」（WAFarmers）畜產部主任皮爾遜（Geoff Pearson）表示，這批牲口已在週末期間裝上巴西賈號，並於今天航離弗利曼特港。

皮爾遜還說，船上約有1萬4000隻羊和500頭牛，其餘牛隻將在未來幾週內由其他船載運出口。

澳洲農業部發布聲明表示，他們已經批准這趟海運，且「出口商打算不通過紅海來將牲畜運到以色列」。

業界的數據顯示，從澳洲繞經非洲抵達以色列的海運航線，大約需要費時33天。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1130304