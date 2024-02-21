長榮：紅海危機是航運界一線生機 但為短暫現象

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（中央社記者賴言曦台北21日電）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海攻擊商船，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長、長榮海運董事長張衍義指出，紅海危機是航運業「一線生機」，不過只是短暫現象，今年產業仍需面臨艙位過剩、運費崩跌、全球經濟趨緩等3大挑戰。

航運界今天舉辦2024年春節團拜，張衍義致詞時表示，過去一年來，運費崩跌的情況超乎航商預期，運費下滑到谷底，甚至超越谷底到賠錢階段，但就在經營艱困時，紅海危機爆發，對航運業來說是「一線生機」，國際運價12月中旬出現漲勢，搭配農曆春節前的出貨潮，確實為航運業注入強心劑。

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不過張衍義也指出，紅海危機的一線生機只是短暫現象，能漲多久無法預測，不能跟疫情期間的漲勢相提並論，今年海運業仍將面臨艙位過剩、運費崩跌、全球經濟趨緩等3大挑戰，尤其艙位過剩議題最為關鍵，但航商也要生存，會根據市場供需調整航班，並採取因應措施。

陽明海運董事長鄭貞茂則說，紅海危機發生後，航商整體船隊沒有缺船的情況，只是因為船舶繞道好望角，要配合調度，預估航商繞道的情況還會持續一陣子，目前市況要逐季觀察，遠東復工的狀況也還不明顯，但相比去年，今年還是會好一點點。（編輯：潘羿菁）1130221