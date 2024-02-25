英美再聯手攻打青年運動18目標 擊中地下武器庫

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）數週來持續對紅海航運進行無情攻擊之後，美國和英國軍隊今天聯手，對「青年運動」發動新一波攻擊。

聯合聲明指出，此次攻擊「具體針對葉門8處地點的18個青年運動目標」，包括武器儲存設施、攻擊無人機、防空系統、雷達和直升機。

這份聲明由澳洲、巴林、丹麥、加拿大、荷蘭和紐西蘭共同簽署，他們對新一輪攻擊給予未具體說明的「支持」。這是本月的第2次攻擊，也是自青年運動開始攻擊該地區船隻以來的第4次。

聲明寫道：「自11月中旬以來，青年運動對商船和海軍船隻發動超過45次攻擊，對全球經濟以及地區安全與穩定構成威脅，需要國際社會做出回應。」

青年運動旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導「對首都沙那（Sanaa）的一系列攻擊」，法新社駐沙那的記者表示，他們聽到了幾聲巨響。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在攻擊發生後的另一份聲明中表示：「如有需要，美國將毫不猶豫地採取行動，保衛世界上最重要水道之一的生命和商業自由流通。」

「我們將繼續向青年運動表明，他們如果不停止非法攻擊，將承擔後果，這些攻擊損害了中東經濟，造成環境破壞，並擾亂向葉門和其他國家提供人道主義援助。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130225