美國防長奧斯汀再次住院 職責移交副部長

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國國防部發言人今天表示，正在抗前列腺癌的部長奧斯汀（Lloyd Austin）因「緊急膀胱問題」送醫，並於數小時後將職責移交給副手希克斯（Kathleen Hicks）。

法新社報導，發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中表示，美國國防部副部長希克斯於下午5時（台灣時間12日上午6時）前不久「接下相關職責和義務」。聲明補充說，奧斯汀仍在接受治療且已通報白宮與國會。

數星期前，70歲的奧斯汀曾隱瞞他住院治療一事，也未立即通報總統拜登他罹患前列腺癌，引發各界批評，特別是美國目前正面臨中東和烏克蘭危機。

這一次，在奧斯汀被維安送至華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）兩小時後，外界便獲悉相關消息。

國防部發言人最初表示奧斯汀把機密通訊系統一起帶至醫院，並將維持防長的「職責和義務」。然而，數小時後便傳出希克斯接手的消息。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130212