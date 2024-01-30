美：不尋求與伊朗開戰 但將對基地遇襲做出回應

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國設於約旦一處名為Tower 22的軍事基地遭伊朗撐腰的武裝分子發動無人機襲擊，造成3名美軍喪命。白宮今天表示，美國無意與伊朗爆發戰爭，但在約旦無人機攻擊「局勢升級」下，美方必須有所回應。

法新社報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示：「我們並不尋求與伊朗發生戰爭。」但他補充說，這次襲擊「毫無疑問是局勢升級，有必要做出回應」。

路透社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天同樣矢言，美國會採取「一切必要行動」保衛美軍。

美國設於約旦一處名為Tower 22的軍事基地昨天遇襲，導致3士兵喪生，40多人受傷；這是去年10月以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭以來，首次發生針對美軍的致命攻擊，標誌著中東緊張局勢大幅升級。

這座基地有近350名官兵，但為何無法阻止無人機襲擊，美方正試圖查明確切原因。

根據兩名官員說法，敵方無人機來襲時，也有一架美國無人機接近基地。其中一名官員表示，加上來襲無人機的飛行高度很低，可能就是導致基地防禦系統未偵測出的原因。

白宮表示，拜登今天上午在白宮戰情室與國防部長奧斯汀及國家安全團隊成員討論此一事件的最新進展。

專家表示，總統的回應選項可能包括鎖定伊朗境內境外的伊軍，也包括僅針對伊朗撐腰的武裝團體展開報復性攻擊的審慎做法。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130130