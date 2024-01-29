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美軍駐約旦基地遇襲3死 戰略位置重要卻鮮為人知

2024/1/29 09:46（1/29 14:38 更新）
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美國設在約旦一處軍事基地Tower 22遭無人機攻擊，3美軍喪命。（中央社製圖）
美國設在約旦一處軍事基地Tower 22遭無人機攻擊，3美軍喪命。（中央社製圖）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）美國設在約旦一處名為Tower 22的軍事基地遭一架無人機攻擊，造成3名美軍喪命、數十人受傷。這座基地位於約旦、敘利亞和伊拉克交界處，戰略位置重要，但外界對它所知甚少。

自以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月開戰以來，駐紮中東的美軍接連遇襲，但Tower 22遭攻擊是首度有美方人員死亡。美國總統拜登今天將此事歸咎於伊朗支持的武裝組織，矢言美方將有所回應。

一名美國官員說，至少有34名美軍在這場無人機攻擊中負傷。

美聯社提到，Tower 22駐有美國工程、航空、後勤和安全部隊，約旦並未公開披露有關這座基地的資訊。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美軍部署在當地是為了「長久擊敗（極端組織）伊斯蘭國（Islamic State）」。

3名官員透露，這次無人機攻擊的地點在軍人宿舍附近，所以死傷人數較多。

路透社整理這座軍事設施的相關資訊如下：

地點

Tower 22位於約旦境內東北端與敘利亞和伊拉克交界處，位置具有戰略重要性。

用途

大眾對這座基地所知甚少，但其中包含後勤支援，駐有350名美軍和空軍部隊，距離敘利亞境內的坦夫基地（Al-Tanf base）很近。

坦夫基地也駐有少數美軍，一向在對抗伊斯蘭國的戰鬥中發揮關鍵作用，同時也是美國遏止伊朗軍隊在敘利亞東部集結的戰略一環。

Tower 22與坦夫基地之間僅有約旦與敘利亞的邊界相隔，距離近到可讓Tower 22協助支援坦夫基地的美軍，同時可打擊伊朗在這片區域支持的民兵組織，部隊也可留意伊斯蘭國在當地的殘餘勢力。

駐約旦的美軍

約旦軍隊是美國對外軍事資助的最主要對象之一。約旦有數百名美國教官，也是少數全年與美軍舉行大範圍演習的區域盟國之一。

自敘利亞衝突於2011年爆發以來，美國耗費數億美元協助約旦建立「邊境安全計畫」（Border Security Programme）精密監控系統，以防敘利亞和伊拉克武裝分子滲透。

還有許多未知

目前不清楚這座基地配備哪種類型的武器、使用哪些空防系統，遇襲一事也還待釐清。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130129

#約旦
#美軍
#美國
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