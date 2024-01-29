加薩戰爭以來首傳美軍喪生 拜登：美國應要做出回應

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（中央社南卡羅來納州哥倫比亞28日綜合外電報導）3名美軍在敘利亞邊境附近的約旦東北部遭到無人機攻擊而喪生、數十名美軍受傷，美國總統拜登歸咎這是伊朗支持的武裝團體所為，強調美國「應要作出回應」。

美聯社報導，這是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩交戰數月以來，首度傳出有駐中東各地美軍命喪類似襲擊。

正在南卡羅來納州的拜登現身一個浸信會教堂宴會廳時，於要求眾人進行默哀前說：「我們昨晚在中東過得很艱難，我們應要做出回應。」

中東地區軍事風險與日俱增，在美國官員致力最終確認是哪一個團體犯下這起攻擊的同時，他們已經評估那是數個伊朗支持團體之一所為。

拜登在稍早發布的書面聲明中說：「毋庸置疑，我們將會以我們選擇的時間點和方式，對所有應負責任者追究責任。」

「我們蒐集有關於這起攻擊的事實同時，我們知道這是伊朗所支持、在敘利亞和伊拉克運作的激進武裝團體所為。」

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，「我們將會採取所有必要行動，保衛美國、我軍和我們的利益」。

據新聞機構「代爾祖爾24」（DeirEzzor24）負責人賴拉（Omar Abu Layla）表示，擔心美國展開空襲，伊朗在敘利亞東部支持的戰士已經開始撤離陣地。他告訴美聯社，相關地區包括當地要塞基馬雅丁（Mayadeen）和布卡瑪（Boukamal）。

據美國官員，這起無人機單向攻擊至少造成34名美軍受傷。同樣要求不具名的另一官員表示，基地遭到一架大型無人機襲擊。其他兩名美國官員指出，遭到攻擊的是在約旦境內、稱為Tower 22的軍事設施。沿敘利亞邊境的該設施主要提供對約旦部隊進行建議和援助任務的美軍使用。

約旦沒有對外公開的這個小型設施駐有美國工程、航空、後勤和安全部隊。奧斯汀表示，對當地部署這些部隊，「以持久擊垮伊斯蘭國（IS）」。3名官員表示，該無人機襲擊部隊寢室附近，因而造成重大傷亡。

美軍駐敘利亞的坦夫基地（Al-Tanf base）位在Tower 22以北僅20公里處。包括對靠近伊拉克、敘利亞和約旦交界處的坦夫基地在內，該約旦設施是駐敘利亞美軍的關鍵後勤樞紐。（譯者：何宏儒）1130129