更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美國以色列埃及卡達官員巴黎會商 談釋放人質換加薩停火
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

加薩戰爭以來首傳美軍喪生 拜登：美國應要做出回應

2024/1/29 06:23（1/29 08:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國官員表示，約旦境內的軍事設施Tower 22遭攻擊。（中央社製圖）
美國官員表示，約旦境內的軍事設施Tower 22遭攻擊。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社南卡羅來納州哥倫比亞28日綜合外電報導）3名美軍在敘利亞邊境附近的約旦東北部遭到無人機攻擊而喪生、數十名美軍受傷，美國總統拜登歸咎這是伊朗支持的武裝團體所為，強調美國「應要作出回應」。

美聯社報導，這是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩交戰數月以來，首度傳出有駐中東各地美軍命喪類似襲擊。

正在南卡羅來納州的拜登現身一個浸信會教堂宴會廳時，於要求眾人進行默哀前說：「我們昨晚在中東過得很艱難，我們應要做出回應。」

中東地區軍事風險與日俱增，在美國官員致力最終確認是哪一個團體犯下這起攻擊的同時，他們已經評估那是數個伊朗支持團體之一所為。

拜登在稍早發布的書面聲明中說：「毋庸置疑，我們將會以我們選擇的時間點和方式，對所有應負責任者追究責任。」

「我們蒐集有關於這起攻擊的事實同時，我們知道這是伊朗所支持、在敘利亞和伊拉克運作的激進武裝團體所為。」

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，「我們將會採取所有必要行動，保衛美國、我軍和我們的利益」。

據新聞機構「代爾祖爾24」（DeirEzzor24）負責人賴拉（Omar Abu Layla）表示，擔心美國展開空襲，伊朗在敘利亞東部支持的戰士已經開始撤離陣地。他告訴美聯社，相關地區包括當地要塞基馬雅丁（Mayadeen）和布卡瑪（Boukamal）。

據美國官員，這起無人機單向攻擊至少造成34名美軍受傷。同樣要求不具名的另一官員表示，基地遭到一架大型無人機襲擊。其他兩名美國官員指出，遭到攻擊的是在約旦境內、稱為Tower 22的軍事設施。沿敘利亞邊境的該設施主要提供對約旦部隊進行建議和援助任務的美軍使用。

約旦沒有對外公開的這個小型設施駐有美國工程、航空、後勤和安全部隊。奧斯汀表示，對當地部署這些部隊，「以持久擊垮伊斯蘭國（IS）」。3名官員表示，該無人機襲擊部隊寢室附近，因而造成重大傷亡。

美軍駐敘利亞的坦夫基地（Al-Tanf base）位在Tower 22以北僅20公里處。包括對靠近伊拉克、敘利亞和約旦交界處的坦夫基地在內，該約旦設施是駐敘利亞美軍的關鍵後勤樞紐。（譯者：何宏儒）1130129

圖為Tower 22衛星圖。（Planet Labs PBC提供 via路透社）
圖為Tower 22衛星圖。（Planet Labs PBC提供 via路透社）
#拜登
#伊朗
#約旦
#美軍
#美國
延伸閱讀
傳美國以色列埃及卡達官員巴黎會商 談釋放人質換加薩停火聯合國機構涉暗助哈瑪斯 以色列：禁止參與戰後行動美國駐伊拉克基地遭飛彈攻擊 白宮：極其嚴肅看待葉門叛軍青年運動為何攻擊紅海商船 挺巴勒斯坦有背後盤算
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊
172.30.142.31