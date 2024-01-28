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聯合國機構涉暗助哈瑪斯 以色列：禁止參與戰後行動

2024/1/28 03:55（1/28 07:50 更新）
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圖為加薩民眾27日扛著從援助物資車輛取得的麵粉袋。（路透社）
圖為加薩民眾27日扛著從援助物資車輛取得的麵粉袋。（路透社）
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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）解雇數名遭控參與去年10月7日對以色列攻擊行動的工作人員後，以色列今天矢言阻止這個人道機構參與戰後加薩走廊重建行動。

法新社報導，UNRWA昨天宣布，已因以國指控解雇數名員工，並承諾將徹查指控內容，但未說明具體情況。

目前包括美國、加拿大、英國、義大利、澳洲和芬蘭等捐助國皆已宣布暫停向該機構提供額外援助資金。

美方稍早表示，UNRWA有12名職員「可能參與」哈瑪斯對以色列的突襲行動。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）矢言將任何被發現參與這起恐怖行動的職員「究責」，包括透過「刑事起訴」等手段。

以國外交部長卡茲（Israel Katz）透過聲明表示，「在加薩走廊的重建過程中，近東巴勒斯坦難民救濟工作署必須由致力於真正和平與發展的機構取代」，他也敦促更多捐助者暫停資助該組織。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天猛烈抨擊以色列對UNRWA的「威脅」，並敦促聯合國和其他國際組織不要「屈服於威脅和勒索」。

以色列和UNRWA多年來的緊張關係近日又進一步惡化，因為UNRWA譴責以軍在坦克砲擊行動中攻擊了加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一個流離失所者的避難所。

UNRWA表示，避難所收容了數萬名流離失所的人們，本月24日的砲轟共造成13人喪生。

被問及這起事件時，以色列軍方回應，「正對附近部隊行動進行詳細調查」，還說正研判這次攻擊是「哈瑪斯開火所造成」的可能性。

哈瑪斯去年10月7日的跨境攻擊引發以哈戰爭。根據以國官方統計，這場衝突已導致以國約1140人死亡，其中大部分都是平民。

加薩衛生部則表示，以軍攻勢造成至少26257人喪生，其中約70%是婦女和兒童。（譯者：施施）1130128

#哈瑪斯
#以色列
#加薩走廊
#聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署
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