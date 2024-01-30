路透：以色列控聯合國機構約190人身兼武裝分子

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（中央社耶路撒冷/日內瓦29日綜合外電報導）以色列情報檔案指控，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年突襲以色列時，有些聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署人員參與綁架和殺戮。此事導致許多國家中止資助這所機構。

路透社看到的檔案共有6頁，內容指稱約190名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）員工同時也有哈瑪斯（Hamas）或「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）武裝分子的身分，其中包括教師。檔案裡還有其中11人的姓名與照片。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天說，聯合國尚未正式收到這份檔案的副本。

巴勒斯坦人指責以色列偽造資訊來汙衊聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署；救濟工作署則表示，已解僱一些工作人員，並正調查相關指控。

檔案提到，11人當中有1人是學校輔導員，此人在哈瑪斯入侵期間協助兒子綁架了一名女性。

以色列表示，哈瑪斯去年10月7日的突襲造成1200人喪命，253人遭擄為人質。

另1名難民救濟工作署的社工被控參與將1名以色列士兵的屍體運往加薩（Gaza），並協調攻擊者使用的小貨車及武器供應的行動。

檔案提到的第3名巴勒斯坦人被控參與以色列邊境村莊貝里（Be'eri）的暴行，當地有1/10的居民慘遭殺害。

還有第4人被控參與攻擊雷姆（Reim），當地有1座軍事基地和1場狂歡派對遇襲，超過360人喪命。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）表示，近東巴勒斯坦難民救濟工作署負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）應該下台。卡茲說：「近東巴勒斯坦難民救濟工作署員工參與10月7日大屠殺…拉扎里尼應辨明事實並辭去職務。」

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）指責以色列對近東巴勒斯坦難民救濟工作署發起「有預謀的政治攻擊」，並呼籲恢復提供援助資金給這所機構。

1名不願透露姓名和國籍的消息人士向路透社展示這份情報檔案。消息人士說，文件是由以色列情報機構彙編，並與美國分享。美方本月26日暫停資助近東巴勒斯坦難民救濟工作署。

1名以色列官員告訴路透社，檔案中提到的190人是「頑強的戰士、殺手」，而整體上，約10%的近東巴勒斯坦難民救濟工作署工作人員被認為與哈瑪斯或伊斯蘭聖戰組織有較籠統的關聯。

近東巴勒斯坦難民救濟工作署在加薩聘有1萬3000名工作人員。目前已有十多國中止提供資金給這所機構，包括美國、德國等主要捐助國。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130130