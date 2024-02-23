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加薩戰火延燒 UN難民救濟署資金遭凍運作瀕臨崩潰

2024/2/23 17:37
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（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）以哈戰火延燒，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署今天示警，該機構疲於因應加薩當地的人道危機，但由於資金遭凍結、以色列施壓等因素，運作已瀕臨崩潰。

法新社報導，隨著捐助國凍結資金、以色列施壓要求解散，再加上人道需求激增，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說，「非常遺憾的是，我現在必須告知大家，UNRWA已瀕臨崩潰」。

他在致聯合國的一封信中寫道：「本署履行聯合國大會第302號決議賦予任務的能力，如今受到嚴重威脅。」

UNRWA是在以色列建國後，於1949年根據上述決議成立。該機構僱用約3萬名員工，在約旦河西岸、黎巴嫩、約旦及敘利亞等地工作。

在以色列指控UNRWA部分職員參與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對其發動的突襲後，包括美國、英國、德國和日本在內的國家近期已暫停資助UNRWA。

拉扎里尼在週末發布的訪問中表示，已有4.38億美元的資金遭凍結，相當於今年預期資金的一半以上。他還稱，以色列正致力摧毀UNRWA。

他今天說，以色列並未針對其指控的12名UNRWA前員工提供任何證據，但至少16國已暫停提供資金。

拉扎里尼表示：「我已警告捐助國和駐在國，如果沒有新的資金，UNRWA在該地區的運作將從3月起受到嚴重影響。」

聯合國已解僱遭以色列指控的員工，並對UNRWA展開內部調查。（譯者：屈享平/核稿：侯姿瑩）1130223

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