加薩協調官稱聯合國救濟署無可取代 美籲大改革

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（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）爆出人員涉及哈瑪斯突襲以色列。美國今天說，UNRWA須有「根本性改革」。聯合國加薩協調官則說，這個機構無可取代。

綜合法新社和路透社報導，美國、英國、德國和日本等多國已暫停資助UNRWA。在以色列指控UNRWA允許巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）使用其在加薩走廊（Gaza Strip）的基礎設施從事軍事行動後，這起爭端愈演愈烈。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，古特瑞斯預定今天稍晚在紐約會晤36個UNRWA捐助國的代表，討論回應以色列指控的行動對策及聽取捐助國關切事項，「秘書長將再度強調UNRWA每天在加薩和（中東）地區的人道工作重要性」。

聯合國加薩人道重建協調官卡格（Sigrid Kaag）表示：「UNRWA具備巨大功能和組織結構，有能力且了解加薩人民，任何組織都無法取代或替代。」

以色列指控UNRWA有12名人員涉嫌參與哈瑪斯突襲行動。UNRWA表示，已對此迅速採取行動，但資助減少將影響巴勒斯坦百姓。

古特瑞斯本月28日曾說，12名涉案人員中有9人被解僱、1人已過世，其餘2人身分待查明。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）樂見聯合國對相關指控展開調查，美方也正尋求以色列提供更多細節。

她表示，UNRWA必須進行「根本性改革」，華府之後才會恢復資助。她說：「我們必須檢視這個組織，看看它如何在加薩運作、如何管理人員，並確保對有犯罪行為的人即刻究責，例如這12人，如此一來UNRWA才能持續現正進行的重要工作。」

美國是UNRWA的最大捐助國。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天說，華府一年提供3、4億美元，自去年10月起的本財政年度中，至今已提供約1.21億美元。

米勒說：「加薩沒有其他人道主義機構能像UNRWA那樣提供如此大規模的食物、飲水和藥品。」

他還說：「我們希望看到這方面的作業持續下去，這就是為何聯合國嚴肅對待此事、調查並對任何被發現從事不法行為的人究責如此重要。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130131