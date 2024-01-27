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聯合國機構職員被指涉襲擊以色列 澳加義暫停資助

2024/1/27 20:27
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（中央社渥太華/羅馬/加薩27日綜合外電報導）聯合國巴勒斯坦難民救濟機構幾名職員遭指參與哈瑪斯去年10月7日突襲以色列的行動，澳洲、加拿大及義大利紛紛表示，已決定暫停對該機構提供資金。

以色列指控該機構有幾名職員涉及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年突襲以色列的行動。這起攻擊引發以哈雙方交戰至今。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，她對涉及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的指控「深表關切」。

黃英賢在社群媒體平台X發文寫道：「我們正與夥伴國聯絡，近期的資金將會暫停撥款。」她也說，樂見UNRWA採取立即終止與涉事職員的合約並啟動調查等行動。

另外，加拿大國際發展部長霍森（Ahmed Hussen）昨天宣布，在UNRWA進行全面調查之際，渥太華已暫停對該機構提供任何額外資金。

他在X平台發文表示，加拿大嚴肅看待這些指控，「並與UNRWA及其他捐助國針對此事密切聯繫」。萬一指控屬實，「加拿大期望UNRWA對參與哈瑪斯恐怖攻擊的人立即採取行動」。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天也說，羅馬已決定暫停資助UNRWA。

在此之前，美國昨天宣布暫停對UNRWA提供資金。美方表示，UNRWA有12名職員「可能參與」哈瑪斯對以色列的突襲行動。

UNRWA表示，已解僱數名遭以色列指控參與去年10月7日襲擊事件的職員。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）矢言要向任何被發現參與這起恐怖行動的職員「究責，包括透過刑事起訴」等手段。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也承諾「對UNRWA進行緊急、全面且獨立的檢視」。

此外，法新社報導，在以色列指控UNRWA職員涉及突襲行動後，哈瑪斯今天抨擊以色列對該機構的「威脅」，並呼籲聯合國及其他國際組織不要受到以色列影響。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1130127

#加拿大
#以色列
#義大利
#哈瑪斯
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