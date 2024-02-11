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以色列：在聯合國加薩總部下方找到哈瑪斯地道

2024/2/11 10:07（2/11 10:39 更新）
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圖為以色列士兵在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署執行任務。（路透社）
圖為以色列士兵在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署執行任務。（路透社）
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（中央社耶路撒冷10日綜合外電報導）以色列軍方今天宣稱在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的加薩市總部下方，發現了一條巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的地道。

綜合法新社和路透社報導，以色列軍方和國家安全局（Shin Bet）表示，他們最近幾個星期在加薩市（Gaza City）的行動，讓他們在UNRWA營運的一所學校附近發現一個「地道豎井」。

以軍和國家安全局並在聲明補充說：「順著這個豎井可抵達一個恐怖地道，一個哈瑪斯軍事情報重要資產，且通過一棟作為UNRWA加薩走廊主要總部大樓的下方。」

他們表示，這條700公尺長、18公尺深地道的「電力基礎設施」，與UNRWA總部「相通」，這「顯示是UNRWA設施提供地道所需電力」。

以方表示，這條地道三不五時會分岔，露出側邊的幾個房間。其中一個辦公空間內有鋼製保險箱，保險箱門呈開啟狀態、內部空無一物；有一個貼了瓷磚的洗手間；有一個大房間內滿是電腦伺服器；另有一個放置了幾個工業電池組。

聯合聲明指出，這個聯合國複合式建築內的文件和武器庫，「證實了這些辦公室實際上也曾被哈瑪斯恐怖分子使用過」。

對此，UNRWA回應說，他們自去年10月12日以來，也就是哈瑪斯突襲以色列南部過後5天，就沒有在這個地點作業過，並敦促展開獨立調查。

UNRWA表示，隨著以色列部隊升高在當地的襲擊力道，他們工作人員早已在以軍的指示下被迫離開加薩市的這棟建築。

UNRWA說：「我們離開之後就沒有再使用過那棟複合式建築，也不清楚那個地點的任何活動。」

巴勒斯坦人這段時間一再指控以色列偽造資訊，用以敗壞UNRWA聲譽。

UNRWA在加薩走廊雇用1.3萬名員工，多年來一直是靠援助維生的巴勒斯坦民眾重要生命線。UNRWA在當地設立學校、基層醫療診所以及其他社會服務，並分發援助物資。這個機構形容，他們在當地的活動純粹只是人道主義活動。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130211

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