加薩聯合國設施遇襲美國公開譴責 以色列否認出手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩/耶路撒冷24日綜合外電報導）聯合國今天表示，以色列戰車襲擊聯合國在加薩一個收容巴勒斯坦人的大型設施，造成「大量人員傷亡」。然而以色列否認部隊動手，暗示發動砲擊的可能是哈瑪斯。

聯合國說，這場攻擊擊中加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）一處職業培訓中心，而這個中心收容了3萬名流離失所的巴勒斯坦人。這場攻擊罕見招致美國公開譴責。

路透社報導，聯合國巴勒斯坦自治區人道事務協調員麥戈德里克（James McGoldrick）說：「有大量人員傷亡，有些建築著火，據傳有人死亡。許多人試圖逃離現場，但無法成功逃出。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩事務主任懷特（Thomas White）說，兩戰車的砲彈擊中這個中心其中一棟建築，裡頭有約800名流離失所者在避難，造成至少9人喪命、75人受傷。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說，死亡人數可能還更高。

拉扎里尼說：「這個地方有清楚標示是聯合國設施，且跟我們所有設施一樣，已向以色列當局提供了座標。這是再度公然藐視基本戰爭法。」

在華府，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）說：「我們強烈反對今天對聯合國汗尤尼斯培訓中心發動的攻擊。」

巴特爾說：「平民必須受到保護，聯合國設施的保障本質必須獲得尊重，人道救援人員也必須受到保護，以便他們持續向平民提供他們所需的救命人道援助。」

以色列軍方最初發布的聲明，把更大範圍的汗尤尼斯區域形容為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰士的基地，並承認這場戰鬥地點的附近有大量平民。

在華府發言批評後，以軍在第2份聲明中表示，他們檢視作戰系統後，排除以軍擊中這個中心的可能性。以軍表示，徹底審查作業仍在進行當中，以判定這場攻擊是否是哈瑪斯開火造成的。

以色列自去年10月底發動地面進攻行動後，引發華府關切並要求以色列提供相關事件資訊，但很少公開批評以色列的具體行動。

隨著夜幕低垂，在遭到攻擊的幾個小時後，聯合國工作人員仍無法抵達此區，所有通訊管道也都遭切斷。

以軍發動了至少1個月來規模最大的地面攻勢，包圍南部大城汗尤尼斯。有數以十萬計的巴勒斯坦人為逃離加薩其他地區的戰火，而在這裡落腳。

當地居民說，以色列是在作戰行動展開後才發布通知警告他們離開此區，而主要道路都已經關閉。

加薩人口約達230萬人，大部分現在都集中在汗尤尼斯以及周遭南、北方的幾個城鎮。巴勒斯坦官員說，以色列已切斷道路並包圍汗尤尼斯的主要醫院，導致救援人員無法抵達現場協助許多傷患與死者。

以色列表示，哈瑪斯在此區設有「指揮與控制中心、哈瑪斯前哨基地與哈瑪斯安全總部」。

以軍表示：「瓦解哈瑪斯在汗尤尼斯西部的軍事架構是這項行動背後邏輯的核心。」

「這是一個人口稠密區，一個由平民組成的地區，需要有非常具體的作戰方式和精準打擊行動。這裡設有一個避難處，有數棟醫院、數個敏感地區。我們看到恐怖分子使用這些地點。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130125