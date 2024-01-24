以色列猛轟加薩釀125人喪命 休戰協議仍在斡旋中[影]

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（中央社加薩走廊/耶路撒冷24日綜合外電報導）哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，以色列昨夜猛轟加薩，造成至少125人喪命。與此同時，相關各方聚集在埃及開羅會商，設法再度達成休戰協議。

以哈戰爭延燒至今已逾3個月。法新社報導，雙方激烈交戰之際，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，以國部隊發出新的撤離令，要求清空加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一個住有約50萬居民及流離失所民眾的地區。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境大規模突襲以色列並擄走大批人質，引發雙方交戰至今。以哈雙方在甘尤尼斯進行了最激烈的戰鬥，這個城市是哈瑪斯加薩走廊領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的出生地，他被視為去年突襲行動的背後主謀之一。

以軍表示「已包圍」這座城市，而且正持續強化在「甘尤尼斯（難民）營地區」的行動。

加薩衛生部指出，當地醫院已接收昨夜被殺害的125名民眾遺體。

哈瑪斯政府則稱，有超過200人被殺，但未指名時間點。哈瑪斯還指控以軍強迫「數以萬計」民眾從甘尤尼斯遷往拉法（Rafah）。位於加薩南部的拉法與埃及邊境接壤。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，以國部隊攻擊其位於加薩南部的總部時，造成3名流離失所的民眾喪命，另有3人受傷。

另一方面，消息人士告訴路透社，以色列和哈瑪斯已在加薩停火30天的協議上取得部分進展，以色列遭虜人質及被關押在以國的巴勒斯坦囚犯預計將在停火期間獲釋。

路透社報導，卡達、美國及埃及數月來穿梭以哈之間，盼透過斡旋促成雙方休戰，也讓更多食品及醫療用品能夠進入加薩。

消息人士透露，以哈雙方對於如何達成永久停戰仍意見分歧，哈瑪斯揚言除非解決這個問題，否則不願向前邁進。

以國政府發言人李威（Eylon Levy）昨天表示，絕不會出現讓哈瑪斯持續統治加薩、人質被留在加薩的停火協議。

美國白宮也稱，美國中東特使麥格克（Brett McGurk）已抵達開羅，預計將進行「積極」討論，以確保被哈瑪斯羈押在加薩走廊的人質獲釋，並達成人道停火。

據以色列統計，目前仍有超過130名人質被關押在加薩。（譯者：侯姿瑩/核稿：施施）1130124