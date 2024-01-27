職員遭控涉襲擊以色列 聯合國難民救濟機構解僱數人

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（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）聯合國巴勒斯坦難民救濟機構今天表示，已經解僱幾名遭以色列指控參與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊事件的職員。

以色列的這番控訴已導致美國暫停向聯合國巴勒斯坦難民救濟機構提供關鍵資金。

法新社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）矢言要向任何被發現有參與這起恐怖行動的職員「究責，包括透過刑事起訴」等手段。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯承諾將對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署執行「緊急且全面的獨立調查」。

美國國務院表示，在審視這些說法以及聯合國解決相關問題的計畫之際，美方已暫停向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署「提供額外資金」。

美國國務院還說，共有12名職員「可能參與此事」。

以色列外交部今天表示，以國外交部期待聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署「針對其職員參與10月7日恐怖攻擊一事展開緊急調查」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署解僱職員一事證實了長期以來的傳聞，也就是「該署職員是恐怖組織哈瑪斯的合作對象」。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署近年來一直苦於滿足資金需求。

2018年時任美國總統川普削減對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的金援，使得該機構長期以來面臨的預算短缺問題急遽惡化。

川普政府支持以色列對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的批評，稱該機構「存在無可救藥的缺陷」。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署創立於1949年，即以色列建國的一年後。

但美國現任總統拜登已全面恢復對該機構的資金支持，2022年提供3.4億美元，使得美國成了該機構的最大捐助者。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1130127