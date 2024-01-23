美媒：以色列提議休戰2月換取所有人質獲釋

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國新聞網站Axios今天報導，以色列透過卡達和埃及向巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」提議最長2個月的暫時休戰，這是為了讓所有仍被扣在加薩的人質獲釋所做協議的一環。

報導引述不具名以色列官員的說法提到，這項協議將分階段實施，第一階段是釋放女性、60歲以上男性和有嚴重疾患的人質。

接下來的階段是釋放女性軍人、年輕平民男子、男性軍人和交出死亡人質的遺體。

官員說，這項協議也包括釋放被關押在以色列的巴勒斯坦囚犯，人數還未定，但不會是全部。

這項提議不包括終結戰爭的承諾，但包含以色列軍隊減少在加薩（Gaza）大城市的部署，並逐步允許居民返回滿目瘡痍的加薩北部。

官員說，預料這項協議要花兩個月左右的時間來實施。

Axios報導，以色列官員說，他們正等待哈瑪斯（Hamas）回覆，但對於接下來數日獲得進展抱持審慎樂觀態度。

美國官員告訴Axios，達成這類協議可能是邁向加薩停火的唯一途徑。

以色列「新消息報網站」（Ynet）也引述不具名來源報導這項提議的消息，並提到以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在一場與人質家屬的會談中間接談及此事。

與此同時，美國媒體報導，白宮中東事務協調人麥格克（Brett McGurk）將參加在埃及和卡達的會議，以促成新的人質交換協議。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列時，擄走約250名人質；以色列表示，目前約132人仍被扣在加薩。法新社依據以色列數據統計，其中至少有28名喪命人質的遺體。

哈瑪斯的突襲在以色列奪走約1140條人命，多數是平民。以色列隨後開始攻擊加薩，根據加薩衛生部統計，迄今已至少2萬5295名加薩人死亡，其中約7成是婦孺和青少年。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130123