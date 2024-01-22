更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況4/300
首頁 / 國際

以色列襲擊黎巴嫩南部 殺死真主黨武裝分子

2024/1/22 15:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特21日綜合外電報導）接近真主黨的消息人士告訴法新社，以色列今天襲擊黎巴嫩南部，殺死一名真主黨武裝分子。安全官員說，以色列原本的目標是一位高階指揮官，但讓他逃過一死。

法新社報導，自從去年10月7日哈瑪斯（Hamas）和以色列爆發戰爭以來，以色列軍隊和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）幾乎每天都在黎以邊境交火。真主黨是伊朗支持的黎巴嫩組織，是加薩哈瑪斯的盟友。

黎巴嫩安全官員告訴法新社，黎巴嫩南部一輛汽車遭到襲擊，「殺死了真主黨保護小組的一名成員」，並說，他所保護的高階指揮官「死裡逃生」。

接近真主黨的消息人士證實，一名真主黨武裝分子被殺，但否認一位高階官員是襲擊的目標。

出於安全考量，這兩名消息人士都不願具名。

這名安全官員表示，真主黨指揮官和另外3人坐在一輛汽車裡，在被擊中的車輛後面。

接近真主黨的消息人士說，這次襲擊還造成一名平民女性受傷，襲擊發生時這名女性就在這個地區。

黎巴嫩官方國家通訊社（NNA）今天稍晚說，一名黎巴嫩女性在襲擊中受傷、送醫後死亡。

黎巴嫩國家通訊社稍早報導，以色列無人機襲擊邊境附近的卡弗拉村（Kafra），有一人死亡。

真主黨後來說，一名武裝分子在「前往耶路撒冷的路上」被殺，真主黨一直使用這個詞來形容被以色列砲火殺害的成員。

真主黨說，其武裝分子向以色列北部開火，回應以色列襲擊卡弗拉村。

以色列軍方說，它襲擊馬卡巴（Markaba）真主黨陣地以及黎巴嫩南部其他目標，包括真主黨行動指揮中心。（譯者：林沂鋒/核稿：鄭詩韻）1130122

#加薩
#哈瑪斯
#以色列
#黎巴嫩
#伊朗
#哈瑪斯
#黎巴嫩真主黨
#真主黨
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
哈瑪斯承認突襲以色列有過失 仍堅稱行動屬必要作為
172.30.142.15