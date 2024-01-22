美估哈瑪斯陣亡2到3成 遠未達被消滅程度

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國情報圈評估，以色列軍隊目前擊斃哈瑪斯20%到30%的戰士。這數字距「消滅」對方的目標相去甚遠，也顯示開戰3個多月雖大片加薩走廊陷入瓦礫堆，哈瑪斯仍難纏。

華爾街日報指美方評估還發現，控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）仍有足夠彈藥，能繼續打擊以色列及加薩境內以軍好幾個月；證實這份機密評估報告的美方官員透露，哈瑪斯還正打算在加薩市部分地區重設警隊。

以色列官員坦承，儘管在加薩發動大規模陸空作戰，但仍未實現消滅哈瑪斯的目標；哈瑪斯自2007年與巴勒斯坦自治政府鬧翻後一直控制加薩。軍事分析家指出，哈瑪斯武裝分子已調整戰術，改採小群體行動與藏匿，伺機伏擊以軍。個別戰士也會繼續陣亡戰友的任務。

以色列已在美方壓力下從加薩撤離數千官兵，將任務從大規模作戰逐步轉型為外科手術式的狙殺階段，但軍事官員們表示戰事恐還得再打好幾個月。如今哈瑪斯的韌性讓以色列國內、巴勒斯坦乃至國際質疑以軍能否達成當初設下要一舉消滅哈瑪斯的目標。

拜登政府已調降對以哈戰爭期望，將徹底消滅哈瑪斯降格為將之削弱；美方還敦促以色列將戰爭轉向鎖定哈瑪斯領導層的針對性任務。

哈瑪斯去年10月7日的襲擊造成以色列1200人喪生，當中主要是平民，另綁架200多名人質；另據加薩的巴勒斯坦衛生官員表示，已有2萬4000多名巴勒斯坦人死於這場戰爭，當中僅1/3為成年男性。聯合國人道機構表示，約190萬、相當於加薩85%的居民被迫逃離家園。

美方估計哈瑪斯在戰前有2萬5000到3萬名士兵，另有數千名警察和其餘單位；以色列也估計哈瑪斯有約3萬名以上的武裝分子。

美方的評估是根據截獲的通聯、分析加薩當地斷垣殘壁、無人機偵察和以色列方面提供的情資等。

以色列自身的評估比美方樂觀。以方評開戰後已擊斃加薩約9000名哈瑪斯戰士，當中1000多人是10月7日當天所擊斃，等於整體已消滅至少30%哈瑪斯武裝分子。

以方評估的哈瑪斯受傷人數也比美國高一截。以色列估計高達1萬6000名哈瑪斯戰士受傷，當中一半沒法重返戰場；美方的評估則是哈瑪斯傷員在1萬500到1萬1700人之間，當中大部分傷癒後還能返回戰場。

另據以色列國防軍表示，地面戰以來約190名官兵陣亡、約1200人受傷。但西方以外的情報研判以軍傷亡人數遠不止這個數字。

根據美國軍事教範，一般正規部隊損失25%到30%的官兵被視為失去作戰能力。但哈瑪斯不是正規部隊，主要是在人口稠密的城市環境打防禦戰，並可進入加薩地下綿延數百公里的地道。

曾於中東指揮作戰的美軍退役將領佛特爾（Joseph Votel）表示，哈瑪斯擺明仍能繼續作戰，但傷亡會對他們構成壓力，「現在可能得一人當兩到三人用」。

一些現任與前任以色列官員表示，即便已蒙受數千人陣亡，但哈瑪斯的目標只是挺過去別被消滅，比打勝仗相對容易；一名以軍高層談到時說：「他們不需要打贏，只需做到不輸即可。」（譯者：陳亦偉）1130122