以擬地面攻擊加薩南部城市拉法 數十萬民眾陷危

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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）以色列今天準備對加薩南部城市拉法內的哈瑪斯武裝分子發動地面攻擊；由於這裡有著數十萬名為躲避加薩北部戰火的平民百姓，以方的行動將讓他們再度陷入絕望境地。

路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，已通知軍方提出一套疏散平民的計畫。但援助機構警告說，在人口如此稠密的地區發動軍事攻擊行動，恐造成大量無辜人民喪生。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「拉法（Rafah）民眾愈來愈焦慮恐慌，因為他們根本不知道該去哪裡。」

以哈戰爭迄今4個月，超過100萬民眾為躲避以色列砲火而從加薩走廊（Gaza Strip）北部逃至南部的拉法以及周遭地區。加薩走廊南部與埃及接壤，開羅當局憂心加薩出現出走潮，已加強邊境管制。

尼坦雅胡辦公室表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義分子「哈瑪斯」（Hamas）在拉法有4個營，只要他們留在拉法一日，以色列就無法達成殲滅哈瑪斯的目標。尼坦雅胡辦公室表示，因此，平民應該撤離當地戰區。

「總理尼坦雅胡已命令以色列國防軍（IDF）和安全機構，應向內閣提出一份撤離民眾和摧毀哈瑪斯武裝部隊的綜合計畫。」

美國總統拜登昨天表示，哈瑪斯武裝分子去年10月7日突襲以色列後，以色列的回應已經「太過」。華府還說，在拉法所發動的軍事行動若未適當將平民納入考量，華府將不予支持。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130210