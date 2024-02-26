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聯合國近東工作署：加薩「人為」饑荒可以避免

2024/2/26 10:45
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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以哈戰爭打了4個多月，聯合國巴勒斯坦難民機構今天表示，如果至關重要的援助物資能進入遭圍困的加薩走廊（Gaza Strip），加薩饑荒可以避免。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群媒體平台X談到加薩地區在戰火下嚴峻的人道情勢時表示：「這是一場人為災難。」

拉扎里尼說：「這個世界承諾永遠不讓饑荒再次上演。」

他表示：「透過真正的政治意願，讓有意義的援助進入當地並獲得保護，仍可避免饑荒發生。」

援助機構對捲入以色列對哈瑪斯軍事行動的加薩平民處境日益感到擔憂。

聯合國警告，加薩幾乎每個人都面臨迫在眉睫的饑荒威脅。世界糧食計劃署（World Food Programme）本週描述這是「程度前所未見的絕望」。

拉扎里尼表示，救濟工作署上次獲准向加薩北部運送糧食援助，是在一個多月前的1月23日。

加薩當局表示，最近有些兒童因為營養不良而喪命。

哈瑪斯治下衛生部公布最新數據顯示，以色列軍事行動造成的死亡人數為2萬9692人，其中大多是婦孺。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130226

#加薩
#聯合國
#哈瑪斯
#以哈戰爭
#UNRWA
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