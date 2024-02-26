在以色列駐美大使館外自焚 一男子傷勢危急

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國華盛頓特區有關當局表示，一名男子今天下午在以色列駐美大使館外自焚，目前傷勢危急。

路透社報導，華盛頓特區消防及緊急醫療服務（DC Fire and EMS）在網路發文表示，美國特勤局（U.S. Secret Service）將男子身上的火撲滅後，將他送醫急救。華盛頓特區大都會警察局（Washington Metropolitan Police）發言人表示，這名男子傷勢危急。

當地警方與特勤局正在調查此事。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，殺害1200名以色列人、擄走253名人質；以方旋即對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動猛轟，巴勒斯坦衛生官員表示，以軍的軍事行動讓加薩大部分地區淪為廢墟，造成近3萬人喪命。

針對以哈戰爭，美國境內有挺以的一方，也有挺巴的一方，兩方人馬時常分頭舉行遊行。以色列大使館則一直是反加薩戰爭人士的示威對象。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130226