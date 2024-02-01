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加薩逾2.7萬死6.6萬傷 哈瑪斯研究停火6週提議

2024/2/1 21:48
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（中央社加薩走廊1日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列與巴勒斯坦武裝分子近4個月戰爭已造成至少2萬7019人死亡。

加薩衛生部發布聲明說，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩已有6萬6139人受傷。

法新社報導，居中調解的各國力促以哈停火，而遭到包圍的加薩走廊今天激戰持續，使嚴峻的人道危機雪上加霜。

以色列軍方表示，過去一天內有「數十名恐怖分子遭到殲滅」，並在陷入困境的加薩南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）摧毀一套長程飛彈發射器。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）預計今天或明天到埃及首都開羅為擬議的停火協議進行談判。

哈瑪斯消息人士告訴法新社，居間調解的各國齊聚法國巴黎會商後，哈瑪斯正就與以色列停火6週的提議進行研究。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130201

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